Массовое ДТП в США, есть погибшие

Как минимум шесть человек погибли в аварии из примерно сотни автомобилей в американском штате Иллинойс. Об этом сообщили в департаменте полиции штата, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В настоящее время мы располагаем сведениями о более чем 30 пострадавших, которые отправлены в больницу. По имеющимся данным, шесть человек погибли", - сказано в заявлении.

В полиции уточнили, что причиной массовой аварии, растянувшейся на дистанцию более двух километров, стала пылевая буря - сильный ветер сдувал почву с фермерских полей, из-за чего водители оказались фактически ослеплены.

По предварительным данным, столкнулись от 40 до 60 легковых автомобилей и около 30 грузовиков. А два тягача от полученных повреждений загорелись.

Самому младшему пострадавшему в аварии всего два года, самому старшему - 80 лет.