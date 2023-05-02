Палестинские радикалы выпустили ракеты в сторону Израиля

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили во вторник три ракеты по территории Израиля, которые упали в незаселенной местности. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Три ракеты были выпущены из сектора Газа по израильской территории и упали в незаселенной местности", - говорится в заявлении. Военные отметили, что ракеты-перехватчики ПВО не запускались.

В армии указали, что в результате обстрела "сирены воздушной тревоги прозвучали в районе кибуца (сельскохозяйственного поселения - прим. ТАСС) Саад", расположенного близ границы с Газой.