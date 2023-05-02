Профсоюзы Марокко устроили уличные протесты в честь 1 мая

Уличные шествия и митинги прошли в понедельник в крупных городах Марокко по случаю 1 мая. Участники потребовали от властей повышения зарплат и снижения цен на продовольствие и товары народного потребления, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Акции прошли в Рабате, Агадире, Касабланке, Марракеше, Мекнесе, Танжере, Фесе и в некоторых других городах королевства. Их инициаторами выступили главные профсоюзные организации страны, в том числе Всеобщий союз рабочих Марокко, Марокканский союз труда, Демократическая конфедерация труда, Марокканский национальный союз труда.

Основными лозунгами участников мирных уличных шествий и митингов стали требования о повышении заработной платы, улучшении покупательной способности и социально-экономического положения рабочего класса. Профсоюзные активисты из Марокканского национального союза труда в ходе шествия в Рабате призвали правительство "принять немедленные меры по ограничению цен, найти баланс между импортом и экспортом с целью сдерживания инфляции и принять срочные меры для сохранения продовольственной безопасности марокканцев".