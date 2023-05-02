https://news.day.az/world/1560633.html Крушение самолета в США
Крушение самолета в США
В США произошло крушение одномоторного самолета недалеко от аэропорта Биг-Бир-Сити (штат Калифорния). По меньшей мере три человека погибли. Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации телеканала, самолет разбился в понедельник, 1 мая, около 14:00 по местному времени (01:00 по бакинскому времени). Подробности инцидента не установлены.
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