Крушение самолета в США

В США произошло крушение одномоторного самолета недалеко от аэропорта Биг-Бир-Сити (штат Калифорния). По меньшей мере три человека погибли. Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации телеканала, самолет разбился в понедельник, 1 мая, около 14:00 по местному времени (01:00 по бакинскому времени). Подробности инцидента не установлены.