Япония выделит значительные средства на развитие Африки

Власти Японии намерены в течение трех лет выделить около $500 млн на обеспечение стабильности, мира и развития в Африке. Об этом заявил журналистам в Гане японский премьер-министр Фумио Кисида, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, Кисида и президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в ходе состоявшихся переговоров обсудили несколько международных вопросов, включая ситуацию вокруг Судана и Украины. При этом японский лидер заявил о намерении развивать отношения с местными властями, назвав Гану важным партнером Японии.

Ожидается, что Кисида в ходе своего продолжающегося африканского турне также посетит Кению и Мозамбик.