Подростки из Китая поставили рекорд по решению кубика Рубика

Братья из Китая установили новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Чтобы правильно расположить цвета в головоломке, подросткам потребовалось 12,1 секунды. По словам мальчиков, чтобы достичь синхронности, им понадобилось огромное терпение. Ван Ибо установил еще несколько рекордов. Так, например, парень показывает самое быстрое время сборки кубика при ведении мяча.