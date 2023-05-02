Массовые протесты в Афинах

В Афинах перестали работать метро, порты, железные дороги и трамваи - профсоюзы рабочих с фаерами в руках вышли на улицы столицы Греции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Они требуют отмену законов, ограничивающих их трудовые права, повышения зарплат и реформы здравоохранения.