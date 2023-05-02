https://news.day.az/world/1560645.html Массовые протесты в Афинах - ВИДЕО
Массовые протесты в Афинах - ВИДЕО
В Афинах перестали работать метро, порты, железные дороги и трамваи - профсоюзы рабочих с фаерами в руках вышли на улицы столицы Греции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Они требуют отмену законов, ограничивающих их трудовые права, повышения зарплат и реформы здравоохранения.
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