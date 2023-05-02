Столица Судана осталась без работающих госпиталей
Все государственные медицинские учреждения суданской столицы прекратили свою работу. Об этом заявил представитель профсоюза врачей Судана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Все государственные больницы Хартума приостановили свою работу", - сообщила организация. По данным врачей, в медицинских учреждениях, которые продолжают оказывать помощь пострадавшим, не хватает кислородного оборудования.
"То, что происходит в секторе здравоохранения, является преступлением против человечности", - заявили медики, подчеркивая, что "единственным решением гуманитарного кризиса может быть прекращение боевых действий".
Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования (спецназ) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в этом органе. Основные противоречия между двумя военными структурами связаны с вопросом о сроках и методах формирования единых вооруженных сил Судана, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между этими двумя структурами возле военной базы в городе Мерове и в столице. По данным министерства здравоохранения страны, с начала боев погибли сотни человек.
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