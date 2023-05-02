Сотни арестованных во время протестов во Франции

По меньшей мере 540 человек задержаны во Франции во время беспорядков, произошедших на первомайских акциях протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщил во вторник глава МВД Франции Жеральд Дарманен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе акций по всей Франции были задержаны 540 человек, при этом больше 300 из них задержаны в столице", - сказал министр в эфире телеканала BFM. Он сообщил, что "в ходе беспорядков ранения получили 406 полицейских и жандармов, 259 из них - в Париже". "Среди участников протеста число получивших травмы превысило 60 человек, 32 демонстранта пострадали в ходе парижской манифестации", - отметил министр.

Очередная всеобщая акция протеста против пенсионной реформы, прошедшая во Франции в понедельник, во многих городах сопровождалась беспорядками. Агрессивно настроенные участники протеста провоцировали стражей порядка, закидывая их камнями и бутылками. Сотрудники полиции неоднократно использовали слезоточивый газ, для разгона протестующих в Париже были применены водометы. Противостояние полиции и радикальных участников акций в столице продолжалось больше шести часов. По словам главы МВД, один полицейский получил серьезные ожоги лица и тела после того, как демонстрант кинул в его сторону бутылку с зажигательной смесью.