Индия и АСЕАН показывают Китаю "зубы"

В процессе вывода отношений между Индией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на новый уровень главнокомандующий индийскими военно-морскими силами адмирал Хари Кумар прибыл в этот понедельник в Сингапур для участия в первых морских учениях АСЕАН (AIME-2023), сообщает Day.Az со ссылкой на EADaily.

AIME-2023 планируется провести в два этапа со 2-го по 8-е мая: первый - на сингапурской военно-морской базе Чанги, второй - в Южно-Китайском море.

Совместные маневры предоставят "возможность для ВМС Индии и АСЕАН тесно сотрудничать и проводить беспрепятственные операции в морской сфере", указали в командовании индийским флотом.

Два корабля ВМС Индии во время захода в порт Сингапура также примут участие в Международной выставке морской обороны (IMDEX-23) и Международной конференции по морской безопасности, которые проводятся в Сингапуре.

INS Delhi, первый индийский эсминец с управляемыми ракетами, и INS Satpura, фрегат-невидимка с управляемыми ракетами, являются частью Восточного флота ВМС Индии, базирующегося в Вишакхапатнаме (на юго-восточном побережье Индии в штате Андхра-Прадеш).

Очевидно, что первые совместные военно-морские учения Индии и стран АСЕАН посылают недвусмысленный сигнал Китаю. Часть из десяти членов этой организации, включая Вьетнам и Филиппины, имеет традиционно напряжëнные отношения с Пекином.