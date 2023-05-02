Инфляция в зоне евро возобновила рост

Инфляция в зоне евро вновь начала расти впервые с ноября 2022 года, увеличившись в апреле до 7% в годовом исчислении с 6,9% в марте. Об этом сообщило во вторник европейское статистическое агентство Евростат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Резкий рост инфляции начался с февраля 2022 года, когда она составляла 5,9% в годовом исчислении. Пик в 10,6% был достигнут в октябре, но затем последовал новый цикл спада, продолжавшийся до апреля этого года. Основными факторами, влияющими на уровень инфляции в еврозоне, являются цена на энергоносители и повышенные объемы государственных заимствований.