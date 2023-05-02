Над Гавайями пролетел неизвестный воздушный шар

Американские военные отслеживают неизвестный воздушный шар, пролетевший над Гавайскими островами. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации телеканала, объект пролетел над принадлежащим Соединенным Штатам архипелагом, но держался в стороне от секретных объектов.

Отмечается, что военные отслеживали шар с конца прошлой недели и пришли к выводу, что он не представляет угрозы для воздушных судов или национальной безопасности. Сейчас объект летит над Тихим океаном в сторону Мексики.