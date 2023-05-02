Судан нуждается в колоссальных вливаниях на гуманитарные нужды

ООН заявила, что на гуманитарные нужды Судана необходимо в текущем году выделить $1,5 млрд. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам нужно $1,5 млрд для удовлетворения гуманитарных потребностей Судана в нынешнем году", - привел он данные всемирной организации.

В ООН сообщили, что на сегодняшний день "обеспечены только 14% от суммы, необходимой для осуществления программы гуманитарной помощи Судану в этом году" .