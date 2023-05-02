Камилла Паркер-Боулз наденет платье Елизаветы II на коронацию Карла III

Камилла Паркер-Боулз предстанет на коронации Карла III в мантии королевы Елизаветы II. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

6 мая Камилла Паркер-Боулз появится на церемонии в коронационной мантии покойной королевы. В 1953 году Елизавета II впервые предстала в уникальном одеянии. Карл III наденет мантию, которую носил его дед, Георг VI. Коронация Карла III и Камиллы пройдет 6 мая. Известно, что церемонию посетит принц Гарри, однако Меган Маркл с детьми Арчи и Лилибет останется в США.