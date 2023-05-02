Французские профсоюзы анонсируют продолжение антиправительственных акций

Французские профсоюзы договорились провести новую всеобщую акцию протеста против пенсионной реформы 6 июня. Об этом сообщили во вторник представители межпрофессионального объединения Intersyndicale по итогам утреннего собрания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

14-я всеобщая акция протеста запланирована на 6 июня, то есть за два дня до представления группой независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT) в Национальном собрании (нижней палате парламента) своего законопроекта, направленного на отмену пенсионной реформы", - отметили в объединении. "Мы призываем всех выйти на улицы, чтобы призвать депутатов поддержать в ходе голосования этот законопроект", - добавили в Intersyndicale.

Очередная всеобщая акция протеста против пенсионной реформы прошла во Франции в понедельник. По данным властей, в манифестациях, приуроченных ко Дню труда, приняли участие почти 800 тыс. человек. Во многих городах акции сопровождалась беспорядками. Агрессивно настроенные участники протеста провоцировали стражей порядка, закидывая их камнями и бутылками. Сотрудники полиции неоднократно использовали слезоточивый газ, для разгона протестующих в Париже были применены водометы. Стражи порядка задержали в этот день в общей сложности 540 человек. По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали более 400 полицейских и жандармов.