Норвегия усилит военную мощь к 2026 году

Правительство Норвегии заявило, что к 2026 году доведет военные ассигнования до 2% ВВП. Об этом во вторник сообщил премьер королевства Йонас Гар Стёре на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть план к 2026 году начать выделять минимум 2% ВВП, - отметил он. - Наша экономика делает более насущным управление в соответствии с процентными целями. <...> Нам необходимо долгосрочное планирование и наращивание".

По словам премьера, "в расчете на душу населения Норвегия тратит на оборону больше всех в НАТО после США".

Сейчас военный бюджет Норвегии равен немногим более 1,4% ВВП. До недавнего времени королевство было одной из тех стран, у которых не было конкретного плана по достижению цели в 2% ВВП. Однако в свете увеличения доходов от продажи углеводородов на фоне ситуации на Украине это приобрело особую актуальность, считает правительство.