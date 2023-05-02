Берлинская полиция провела десятки задержаний

Немецкие правоохранители задержали 67 человек в ходе первомайских митингов и демонстраций, прошедших в понедельник в Берлине. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила местная полиция.

"Первое мая в этом году было еще более мирным, чем в прошлом году", - заявила начальник полиции Барбара Словик, чьи слова приводит агентство DPA. Предварительно задержаны 58 мужчин и 9 женщин. Начато 99 расследований. Речь идет о нарушении общественного порядка, сопротивлении и нападении на сотрудников правоохранительных органов, порче имущества и нанесении опасных телесных повреждений. По данным полиции, девять сотрудников получили ранения, у большинства из них ушибы.

В общей сложности на 1 мая в столице ФРГ дежурили порядка 7,1 тыс. полицейских, из них почти 2,6 тыс. из других федеральных земель. Около 28 тыс. человек посетили 19 митингов, прошедших в понедельник в Берлине. Одна из крупнейших демонстраций в знак протеста против социального неравенства состоялась в берлинском районе Кройцберг. Ее организаторами выступило объединение Revolutionaerer 1. Mai Berlin. В шествии приняли участие примерно 12 тыс. человек, первоначально организаторы сообщали о 20 тыс. участников.