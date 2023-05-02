Экоактивисты подали в суд против Федерального управления гражданской авиации США

Несколько природоохранных организаций подали иск против Федерального управления гражданской авиации США в связи с проведением летных испытаний Starship. Текст иска был выложен в открытый доступ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

20 апреля состоялись первые орбитальные летные испытания ракеты Starship, которые закончились взрывом на 4-й минуте. Еще до взрыва, в период отрыва от земли, двигатели ракеты вырыли яму под стартовым столом, разбросали огромные куски стали и бетона на многие сотни метров вокруг. При этом облако пыли распространилось примерно на 10 километров от площадки, и был спровоцирован как минимум один пожар на территории природного парка Бока-Чика.

В связи с этим "Центр биологического разнообразия", "Общество по сохранению птиц" и несколько других организаций направили коллективный иск в Федеральный суд округа Колумбия против Федерального управления гражданской авиации США (FAA). По мнению истцов, Управление ненадлежащим образом провело экологическую экспертизу перед выдачей разрешения на запуск ракеты, и потому требуют отозвать его. Экоактивисты утверждают, что первые летные испытания "самой большой ракеты в мире" действительно нанесли урон природе, вопреки обязательствам SpaceX свести его к минимуму.

"Федеральные чиновники должны защищать уязвимую дикую природу и уязвимые сообщества, а не уступать корпоративным интересам, которые хотят использовать заветные прибрежные ландшафты в качестве свалки космического мусора", - заявил Джаред Марголис, главный истец.

Еще до выдачи разрешения на полеты некоторые экологи заявляли, что космодром наносит урон популяции местных желтоногих зуйков. При этом, согласно данным Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, при недавних испытаниях не погибло ни одно дикое животное, а Илон Маск пообещал установить под сопла огромную стальную плиту, чтобы предотвратить выброс обломков при следующих запусках.