У берегов Габона похищены грузинские моряки

С корабля, стоящего в территориальных водах Габона, похищены трое моряков, двое из которых являются гражданами Грузии.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство морского транспорта Грузии.

Инцидент произошел 2 мая. Остальным морякам на борту корабля ничего не угрожает.

Агентство морского транспорта при Министерстве экономики Грузии и МИД проводят активную работу по освобождению захваченных моряков. Их семьям сообщили о похищении.

В целях обеспечения безопасности похищенных моряков Агентство призвало СМИ не разглашать подробности об их личностях.