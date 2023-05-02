https://news.day.az/world/1560870.html У берегов Габона похищены грузинские моряки
У берегов Габона похищены грузинские моряки
С корабля, стоящего в территориальных водах Габона, похищены трое моряков, двое из которых являются гражданами Грузии.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство морского транспорта Грузии.
Инцидент произошел 2 мая. Остальным морякам на борту корабля ничего не угрожает.
Агентство морского транспорта при Министерстве экономики Грузии и МИД проводят активную работу по освобождению захваченных моряков. Их семьям сообщили о похищении.
В целях обеспечения безопасности похищенных моряков Агентство призвало СМИ не разглашать подробности об их личностях.
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