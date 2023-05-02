В Швеции призвали дать оценку членству королевства в ЕС

Власти Швеции должны внимательно изучить все плюсы и минусы от членства королевства в Евросоюзе, считает лидер крайне правой партии "Шведские демократы" Йимми Окессон. В своей дискуссионной статье для газеты Aftonbladet он отметил, что объединение медленно, но верно усиливает влияние на государства-члены, ограничивая их возможности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нам нужно оценить последствия нашего членства в ЕС, а также подумать, как мы можем ограничить чрезмерное применение законодательства ЕС, которым до сих пор занималась Швеция. Шведским правителям нужно найти пути вперед, чтобы лучше защищать шведские интересы, и нам нужно добиться исключений из директив ЕС, чтобы политика в Швеции могла в большей степени соответствовать волеизъявлению народа. Швеция должна ставить шведские интересы на первое место", - написал Окессон.

Как указал глава "Шведских демократов", более 60% всех решений в шведских муниципалитетах и регионах зависят от решений ЕС. Он также добавил, что по факту политики из других стран имеют больше влияния на Швецию, чем избранный народом королевства парламент.

"Воля народа, отражающаяся в результатах парламентских выборов, будет становиться все менее актуальной. Наши всеобщие выборы в Швеции скоро не будут иметь никакого значения для развития страны <...> Например, ЕС хочет получить власть над миграционной политикой, что в долгосрочной перспективе может означать, что мы полностью потеряем контроль над тем, кто имеет право жить, жить и работать в пределах границ Швеции", - подчеркнул Окессон.