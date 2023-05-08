В музее Тюссо «разлучат» принца Гарри и Меган Маркл

Восковые фигуры британского принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл, разлучат на время коронации нового короля Великобритании Карла III. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sky News.

Фигура Гарри присоединится к фигурам короля Карла, королевы Камиллы и принца и принцессы Уэльских в тронном зале Мадам Тюссо, а восковая Меган останется в зале знаменитостей. После коронационных мероприятий фигуры супругов воссоединятся.

Известно, что настоящая Меган Маркл не посетит коронацию - она останется в США с сыном Арчи, празднующим день рождения. Кроме Арчи, у пары растет дочь Лилибет.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Коронация ее сына запланирована на 6 мая.