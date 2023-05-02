В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на еду

Рост цен на продовольствие в Великобритании достиг рекордных значений. Как передает Day.Az, об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные компании NielsenIQ.

Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в апреле на 15,7 процента в годовом исчислении. При этом скоропортящиеся продукты подорожали на 17,8 процента, а консервы и другие бакалейные товары - на 12,9 процента. В продовольственном сегменте в стране зафиксирована сильнейшая за 45 лет инфляция. Индекс потребительских цен (ИПЦ, основной индикатор инфляции) BRC-NielsenIQ в апреле увеличился на 8,8 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.