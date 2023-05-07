Принцесса Анна заявила, что монархия обеспечивает стране стабильность

Сестра короля Великобритании Карла III принцесса Анна в преддверии его коронации дала интервью канадскому телеканалу CBC, в котором, в частности, выступила в защиту института монархии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Говоря о дискуссиях, которые разворачиваются в последнее время по поводу необходимости института монархии, принцесса Анна сказала, что такие разговоры будут вестись всегда, но она не стала бы в них участвовать.

"Безусловно, наступают моменты, когда такие дискуссии необходимо проводить. Но я бы подчеркнула, что монархия, наряду с конституцией, обеспечивает уровень стабильности на долгое время, которой вообще-то довольно тяжело добиться иными способами", - сказала 72-летняя принцесса Анна.

Она добавила, что есть множество людей, которые понимают, как важно правильно себя вести по отношению друг к другу, и монархия показывает уровень, к которому нужно стремиться, и подстегивает к движению в этом направлении.

В интервью принцесса Анна также посетовала на то, что самоизоляция во время пандемии COVID-19 отняла у пожилых людей, в том числе ее отца принца Филиппа, возможность общаться с близкими.

"Ковид обокрал моего отца, который потерял множество людей из тех, кто мог прийти к нему, поговорить с ним и вести все те беседы, что поддержали бы в нем интерес. Он потерял его", - сказала принцесса Анна.