https://news.day.az/world/1560896.html Турецкая компания начинает производство новой ракеты UMTAS-GM
Турецкая компания начинает производство новой ракеты UMTAS-GM
Турецкая компания Roketsan начинает производство новой ракеты UMTAS-GM.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал директор компании Roketsan Мурат Икинджи.
По его словам, до конца года планируется завершить их серийное производство.
"Потребность в противотанковых ракетах так же будет удовлетворена за счет национальных возможностей", - сказал директор компании.
Следует отметить, что UMTAS-GM призвана обеспечить основную ударную мощь как ударного вертолета тяжелого класса ATAK-2, так и противотанковых подразделений.
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