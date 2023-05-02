Президент Швейцарии станет гостем коронации Карла III

Президент Швейцарии Ален Берсе представит свою страну на коронации короля Великобритании Карла III в субботу, 6 мая. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Президент Конфедерации Ален Берсе примет участие в праздновании коронации британского короля Карла III и королевы Камиллы, представляя Швейцарию и подчеркивая прекрасные отношения с Соединенным Королевством", - говорится на сайте правительства.

Там также сообщили, что президент Швейцарии рассчитывает "обменяться мнениями с главами государств и правительств", которые также приглашены на коронацию Карла III.

В числе мероприятий, организованных в связи с возведением на трон Карла III, правительство Швейцарии упомянуло прием в Букингемском дворце, который пройдет в пятницу, 5 мая. Коронация 6 мая состоится в Вестминстерском аббатстве.