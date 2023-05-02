Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в 5 стран Восточной Европы

Еврокомиссия (ЕК) запретила экспорт зерна из Украины в пять стран Восточной Европы, разрешив транзит и экспорт этой сельхозпродукции в остальные государства ЕС.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте ЕК.

"Еврокомиссия приняла исключительные и временные меры по экспорту зерна из Украины", - сказано в заявлении.

Как указали в ЕК, эти меры будут действовать со 2 мая по 5 июня 2023 года. Там заявили, что в этот период во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, "могут свободно продаваться" пшеница, кукуруза, подсолнечник и рапс с Украины.

"Эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны", - говорится в сообщении.

В ЕК также отметили, что данные страны взяли обязательство отменить односторонние запреты на импорт украинских аграрных продуктов.