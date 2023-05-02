Из сектора Газа выпустили шесть минометных снарядов по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили во вторник вечером шесть минометных снарядов по израильской территории, часть разорвалась в районе границы с анклавом.

Об этом сообщила пресс-служа Армии обороны Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Некоторое время назад из сектора Газа по территории Израиля было выпущено шесть минометных снарядов. Часть мин упала в районе защитного ограждения [на границе], остальные упали в секторе Газа", - говорится в заявлении.

Также по Израилю была запущена ракета, которая упала в незаселенной местности, добавили в пресс-службе израильской армии, отметив, что "согласно протоколу запусков перехватчиков [системы ПВО] не осуществлялось".

Утром 2 мая радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по территории Израиля, во второй половине дня были запущены еще 22 ракеты, четыре из которых были перехвачены системой ПВО, а 16 упали в незаселенной местности. По сведениям радиостанции Kan, по меньшей мере один человек получил осколочные ранения на стройплощадке в районе города Сдерот в результате второго за день ракетного удара. Согласно данным 12-го канала израильского телевидения, в ходе дневного обстрела из Газы пострадали три человека.