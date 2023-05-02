В США рассказали о тестировании боевых беспилотников

Соединенные Штаты Америки занимаются тестированием боевых беспилотных технологий на воде, под водой и в воздухе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в будущем страна планирует развивать наземные БПЛА, включая танки, рассказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs.

"Мы проводим эксперименты с современными истребителями и бомбардировщиками, которые будут, по большому счету, беспилотными. Вы увидите в будущем грузовики, танки и наземные силы", - уточнил он.

По словам Милли, роботизированные технологии "очень-очень быстро" приходят на службу вооруженным силам. Он добавил, что потенциально вместе с ними могут использоваться искусственный интеллект и квантовые вычисления.

В феврале американский генерал-майор Вальтер Рюген сообщил, что американская армия успешно испытала беспилотники Air Launched Effects (ALE), которые запускали с земли и воздуха в рамках эксперимента Project Convergence.

По его словам, в рамках эксперимента, который проходил с октября по ноябрь, небольшие беспилотные летательные аппараты запускали "оттуда, откуда мы хотели".