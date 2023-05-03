Госдеп одобрил продажу Латвии противокорабельных ракет на сумму $110 млн

Госдепартамент одобрил возможную покупку Латвией комплекса береговой обороны с противокорабельными ракетами NSM CDS (Naval Strike Missile Coastal Defense System) на сумму $110 млн.

Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Государственный департамент в рамках продажи оружия и военной техники иностранным государствам одобрил возможную продажу правительству Латвии комплекса береговой обороны с противокорабельными ракетами, а также сопутствующего оборудования на сумму $110 млн", - следует из документа. "Главный подрядчик еще не определен. Никакие офсетные соглашения в связи с этой возможной продажей не предлагались", - указывает ведомство.

В пакет также войдут тактические, телеметрические и учебные ракеты, мобильные операционные платформы, интеграционное оборудование, запасные части, аппаратура для работы с боеприпасами. Визит представителей правительства США или подрядчиков в Латвию для осуществления поставок не потребуется.

"Возможная продажа повысит возможность Латвии противостоять существующим и будущим угрозам в Балтийском море. Повышение возможностей Латвии в области береговой охраны и совместимости с США и ВС НАТО соответствует интересам как США, так и Латвии в том, что касается защиты и безопасности в Балтии", - убеждено управление.