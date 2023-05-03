Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на ракетные атаки.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице в Telegram пресс-службы Армии обороны Израиля.

"Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам производства оружия, военным постам, объектам военного назначения и подземному туннелю, принадлежащему террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на запуски ракет из сектора Газа по территории Израиля во вторник вечером.

Напомним, что ранее из сектора Газа были выпущены четыре ракеты в сторону Израиля.