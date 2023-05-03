Париж и Токио укрепят сотрудничество в стратегической сфере

Правительства Японии и Франции намерены подписать новый документ о сотрудничестве в области атомной энергетики, включая разработку новых революционных типов реакторов.

Он будет принят в ходе начинающегося визита в Париж японского министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуры, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Документ предполагает координацию усилий по созданию реакторов, позволяющих, в частности, уменьшить объемы радиоактивных отходов, а также более эффективно и безопасно использовать ядерное топливо. Планируется также усилить кооперацию в снабжении АЭС необходимыми материалами.

В апреле Япония, Великобритания, Канада, США и Франция достигли договоренности о сотрудничестве в области ядерного топлива и поддержания стабильных цепочек его поставок с целью снижения зависимости мирового рынка от России. Об этом сообщил Японский атомный промышленный форум по итогам встречи представителей пяти стран в городе Саппоро, где проходило заседание министров по вопросам климата, энергетики и окружающей среды Группы семи (G7). Предполагается, что новый документ между Токио и Парижем будет развивать эти договоренности.