По Израилю снова нанесены ракетные удары

Палестинские радикалы из сектора Газа за сутки выпустили более 70 ракет по израильской территории, в ответ истребители и вертолеты Армии обороны Израиля двумя волнами атак поразили военные цели радикального движения ХАМАС в палестинском анклаве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Радиостанция отмечает, что после достижения соглашения о прекращении огня с палестинскими радикалами в ночь на среду властями Израиля было принято решение не отменять занятия в школах в приграничных районах на юге Израиля утром 3 мая. По данным Kan, сразу после вступления в силу перемирия ночью один раз срабатывали сирены ПВО в прилегающем к сектору сельскохозяйственном поселке, но после этого уже несколько часов на границе тишина.

Радиостанция отмечает, что ракетные обстрелы из Газы начались рано утром во вторник через несколько часов после смерти в израильской тюрьме объявившего голодовку около трех месяцев назад активиста радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Хадра Аднана. Ему было предъявлено обвинение в причастности к террористической деятельности, он отказался от медицинской помощи, указывает радиостанция.