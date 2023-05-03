Израиль и Палестина достигли соглашения о прекращении огня

Между Израилем и палестинскими вооруженными формированиями при посредничестве Египта, Катара и ООН была достигнута договоренность о прекращении огня, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Израиль и палестинские вооруженные группировки в Газе договорились о прекращении огня рано утром в среду", - утверждается в материале Reuters.

Отмечается, что соглашение было достигнуто с помощью усилий официальных лиц Египта, Катара и ООН.