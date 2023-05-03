https://news.day.az/world/1560951.html Израиль и Палестина достигли соглашения о прекращении огня - ВИДЕО
Израиль и Палестина достигли соглашения о прекращении огня - ВИДЕО
Между Израилем и палестинскими вооруженными формированиями при посредничестве Египта, Катара и ООН была достигнута договоренность о прекращении огня, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Израиль и палестинские вооруженные группировки в Газе договорились о прекращении огня рано утром в среду", - утверждается в материале Reuters.
Отмечается, что соглашение было достигнуто с помощью усилий официальных лиц Египта, Катара и ООН.
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