Британские депутаты разыграют в лотерею билеты на коронацию Карла III

Британские народные избранники будут разыгрывать в лотерею билеты на коронацию короля Великобритании Карла III, которая пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, изначально приглашения планировалось направить лишь 20 депутатам 650-местной Палаты общин (нижней палаты) и 20 представителям 777-местной Палаты лордов (верхней палаты). Однако после того, как парламентарии возмутились, квота была увеличена в два раза и было решено провести лотерею. При этом, по информации телеканала, депутатам, которые не попадут на церемонию, где 74-летний Карл III будет помазан на царство архиепископом Кентерберийским, пошли на встречу. Для 400 народных избранников будет зарезервировано место вблизи въезда кареты с сувереном на территорию Вестминстерского аббатства, чтобы они могли посмотреть процессию. Лишенные подобной привилегии обычные поклонники монаршей фамилии уже начали разбивать палатки в центре Лондона, чтобы не пропустить историческое событие.

Как информирует Sky News, крайне ограниченное число приглашений вызвало огорчение и у многих членов кабинета министров. Им запретили брать с собой на церемонию своих супруг. Исключение сделано лишь для премьер-министра Риши Сунака. Он сможет присутствовать на церемонии в компании жены Акшаты Мурти.