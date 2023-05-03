США обретет нового военного союзника

Папуа - Новая Гвинея надеется подписать соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США во время визита американского президента Джо Байдена, запланированного на 22 мая.

Об этом со ссылкой на главу новогвинейского МИД Джастина Ткаченко в среду сообщило новостное агентство Islands business, передает Day.Az.

По его данным, переговоры, касающиеся двустороннего соглашения в оборонной сфере, велись между Вашингтоном и Порт-Морсби на протяжении нескольких месяцев и к настоящему времени "завершены на 90%". "Заключение такого соглашения соответствует интересам Папуа - Новой Гвинеи и США, и наша цель - подписать его, когда приедет Байден", - сказал Ткаченко, отметив, что в рамках этого договора власти тихоокеанского государства рассчитывают существенно "укрепить обороноспособность вооруженных сил, а также модернизировать свою военную инфраструктуру и вооружения".