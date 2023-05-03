https://news.day.az/world/1561022.html Турция закрыла воздушное пространство для Армении
Турция закрыла воздушное пространство для Армении
Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны.
Как передает Day.Az, об этом заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
"Мы закрыли воздушное пространство для Армении для рейсов в третьи страны. Мы будем пускать самолеты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим, пока продолжаются провокации со стороны Армении против Турции и Азербайджана. Если они не прекратят их, то мы пойдем на другие меры", - сказал он.
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