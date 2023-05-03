Белый Дом собрал глав IT корпораций

Администрация президента США Джо Байдена пригласила в Белый дом глав крупнейших американских IT-корпорации для обсуждения "ключевых вопросов по теме искусственного интеллекта", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Известно, что приглашения получили руководители таких компаний, как Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic. Все они встретятся в Белом доме с вице-президентом США Камалой Харрис.

В частности темой беседы станет безопасность технологий искусственного интеллекта. В приглашении, которые получили руководители IT-гигантов, говорится, что "нужно прийти к четкому представлению о безопасности ИИ, прежде чем делать данные технологии общедоступными".

Reuters пишет, что правительство США озабочено проблемами конфиденциальности и дезинформации, которые создают генеративные нейросети. В Белом доме считают, что технологические компании должны нести ответственность за безопасность своих ИИ-продуктов.