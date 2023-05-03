Стрельба в школе в Белграде

Семиклассник открыл огонь по ученикам и персоналу начальной школы имени Владислава Рыбникара в Белграде. Это произошло утром 3 мая. Есть погибшие, пишет сербская газета "Вечерние новости".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по информации издания, нападение на учебное заведение произошло около 08:00 по местному времени.

"Убит охранник. Ранены учитель и несколько детей", - уточняется в публикации.

Стрелявший арестован. На месте работают экстренные службы: медики, полиция и прокуратура.