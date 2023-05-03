https://news.day.az/world/1561065.html Стрельба в школе в Белграде - ВИДЕО
Стрельба в школе в Белграде - ВИДЕО
Семиклассник открыл огонь по ученикам и персоналу начальной школы имени Владислава Рыбникара в Белграде. Это произошло утром 3 мая. Есть погибшие, пишет сербская газета "Вечерние новости".
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по информации издания, нападение на учебное заведение произошло около 08:00 по местному времени.
"Убит охранник. Ранены учитель и несколько детей", - уточняется в публикации.
Стрелявший арестован. На месте работают экстренные службы: медики, полиция и прокуратура.
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