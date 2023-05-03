Обама встретился с Меркель

Бывший президент США Барак Обама приехал в Германию и встретился с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в одном из ресторанов Берлина, пишет Bild. По информации издания, американский политик прибыл в немецкую столицу вечером 2 мая и собирается пробыть в городе вплоть до 4 мая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Как отмечается, Обама остановился в отеле Adlon, который находится рядом с посольством США, в историческом районе Доротеенштадт в непосредственной близости от Бранденбургских ворот. Это уже пятый визит бывшего американского президента в Берлин.

По данным Bild, встреча Обамы и Меркель прошла в итальянском ресторане "Понте", на ужине присутствовал и муж экс-канцлера ФРГ Иоахим Зауэр. Политики провели в заведении более трех часов, выйдя из него вместе.