Китай раскрыл свою позицию по вопросу признания Талибана

Китай пока не планирует признать правительство движения "Талибан"* в Афганистане и ждет подтверждения обещания талибов, не давать террористическим группировкам использовать территорию страны для нападения на другие государства. Об этом сказал спецпредставитель Китая по Афганистану Юэ Сяоюн на встрече спецпосланников 20 стран по Афганистану и генсека ООН в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на EADaily.

Такая встреча стала первой с момента перехода власти в Афганистане к талибам в августе 2021 года.

"Для Китая вопрос признания сформированного движением "Талибан"* правительства не может быть решен в ближайшее время, но это не значит, что мы не должны активно взаимодействовать с афганскими властями. Страна, которая страдала 20 лет от оккупации, сейчас получила шанс взять судьбу в свои руки. Мы демонстрируем уважение к этой стране, ее суверенитету и территориальной целостности, но Китаю потребуется время, чтобы увидеть, как эта страна вышла из запутанной ситуации после 20-летней оккупации... Они должны на практике порвать с террористическими группировками, до сих пор у них не принят основной закон, по которому эта страна будет управляться. Мы высоко оцениваем обещание правительства Афганистана не использовать их территорию для нападений, в то же время ожидаем, чтобы это обещание подкрепилось практикой", - сказал Юэ Сяоюн.

По словам спецпосланника Китая, приоритетом для Пекина в отношениях с афганскими властями является не их признание, а помощь людям, и вопрос признания афганского правительства "должен решаться не коллективно, а каждой страной в отдельности".