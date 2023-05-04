Акция протеста в Токио собрала тысячи демонстрантов

Противники внесения изменений в Конституцию Японии в среду провели в Токио митинг, в котором приняли участие более 25 тыс. человек. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Митингующие в сопровождении полиции прошли маршем по центру города, скандируя лозунги "Не простим изменение конституции!", "Нет войне!", "Мы против милитаризации" и другие. Демонстрация прошла по случаю отмечаемого в среду в Японии Дня конституции. О каких-либо инцидентах, в том числе столкновениях с полицией, не сообщалось. Участники также выступили против действий РФ на Украине.

Согласно опубликованным в среду данным опроса общественного мнения, проведенного крупнейшей в стране газетой Yomiuri, по меньшей мере 61% жителей Японии поддерживает внесение поправок в конституцию страны. Против изменения основного закона выступили 33% японцев. 40% опрошенных отметили, что на их мнение о поддержке пересмотра конституции повлияла ситуация вокруг Украины. При этом 75% респондентов выразили уверенность в том, что формулировка об отказе Японии от войны как суверенного права нации не должна пересматриваться. Между тем 54% опрошенных подчеркнули, что в конституцию требуется внести поправки, которые закрепят в ней статус Сил самообороны страны.

С момента написания в 1947 году в Конституцию Японии не было внесено ни одной поправки. Этот факт одновременно является главным аргументом как противников внесения изменений, так и сторонников. Противники настаивают на необходимости сохранить текст документа. Выступающие за изменения считают, что написанная в середине прошлого века конституция объективно не может быть полноценной в современном стремительно меняющемся мире.

Согласно существующему законодательству, внесение изменений в конституцию возможно только после проведения в стране общенационального референдума. Проведение референдума допускается в том случае, если за это выступят две трети депутатов обеих палат парламента страны. Нынешний премьер-министр Фумио Кисида отмечал, что внесение изменений в конституцию - это задача, которая стоит перед Японией, чтобы справиться с изменениями ситуации в сфере безопасности в мире. Вместе с тем, по его мнению, для этого необходимы широкие дебаты.