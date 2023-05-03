США обвинили Иран в очередном захвате

3 мая около 6.20 утра по местному времени танкер Niovi был захвачен ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) во время прохода Ормузского пролива", - говорится в сообщении ВМС Центрального командования США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на EADaily, В ведомстве уточнили, что судно шло из Дубая через Персидский залив в Фуджейру, которая расположена на берегу Оманского залива, и в середине пролива танкер атаковали скоростные суда, которые заставили судно изменить курс и двигаться в направлении территориальных вод Ирана

По данным данных автоматической идентификационной системы (АИС), Niovi прекратил передавать сигнал о своем местонахождении.