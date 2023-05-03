Генсек Лиги арабских государств назвал ситуацию в Судане угрозой для региона

События в Судане угрожают национальной безопасности Египта и других стран региона. Об этом сказал в среду в интервью телеканалу Sada El Balad генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Происходящее в Судане представляет собой угрозу национальной безопасности Египта и арабских стран", - сказал аль-Гейт, подчеркнув "что немедленно отправится в Хартум, если это позволят условия".

"Все попытки прекращения огня в Судане до сих пор не увенчались успехом", - заявил генсек ЛАГ, призывая стороны конфликта "прекратить стрелять и попытаться стабилизировать суданское общество". Он также обратился к западному международному сообществу, подчеркивая необходимость "продолжать настаивать на прекращении огня в Судане".

По мнению генсека ЛАГ, "вооруженные столкновения в Судане могут завершиться в течение двух недель", однако "силы быстрого реагирования могут превратиться в бомбы замедленного действия в других регионах Судана". Аль-Гейт выразил надежду, что "боевые действия между сторонами конфликта прекратятся как можно скорее и будет достигнута формула взаимопонимания, чтобы положить конец кризису".