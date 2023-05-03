Турция озвучила позицию по вопросу закрытия воздушного пространства для Армении

Пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын сделал заявление в связи с закрытием воздушного пространства с Арменией, сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld.

"Деятельность Армении, связанная с обвинениями в "геноциде", не останется без ответа. Это приведет к закрытию воздушного пространства", - сказал Калын.

Отметим, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня заявил, что Турция закрывает воздушное пространство с Арменией.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. В Анкаре не раз призывали Армению открыть архивы и создать совместную комиссию по расследованию событий. Но Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции, так как это, прежде всего, вымышленная и преднамеренно cфальсифицированная армянами история.