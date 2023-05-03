Рейды европейской полиции привели к ряду крупных задержаний

Десятки подозреваемых в причастности к преступлениям крупного мафиозного клана были арестованы 3 мая на территории 6 европейских государств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Известно, что обыски в рамках расследования преступлений ндрангеты, мафиозной организации из южной итальянской области Калабрия, прошли в Италии, Германии, Франции, Испании, Португалии и Бельгии.

В одной только Италии полиция арестовала 108 человек, подозреваемых в участии в мафиозных объединениях. Их обвиняют, например, в торговле оружием и наркотиками.

В Германии полицейские осуществили более 30 арестов в 5 регионах страны, а также обыскали десятки домов, квартир и офисов. В Бельгии было обыскано около 20 домов, и в результате правоохранители задержали более сотни предполагаемых членов ндрангеты.

Уточняется, что операция была проведена после совместного расследования Европола и агентства ЕС по судебному сотрудничеству, в котором приняли участие сотни сотрудников сил безопасности из шести стран.