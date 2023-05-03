Врачи рассказали о состоянии Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который с начала апреля находится в больнице, находится в стабильном состоянии, заявил врач политика Альберто Дзангрилло, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru. По его словам, в условиях госпитализации экс-руководителя кабмина продолжается лечение от лейкоза.

"Клиническая картина Сильвио Берлускони стабильна и утешительна, что позволяет продолжать в условиях обычной госпитализации терапию, направленную на борьбу с гематологическим заболеванием", - указал Дзангрилло.

Как отмечается, в настоящее время политик находится в обычной палате, а не реанимации. По имеющейся информации, Берлускони проходит необходимую терапию в больнице Сан-Раффаэле в Милане.