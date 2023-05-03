https://news.day.az/world/1561165.html Момент взрыва беспилотников над Кремлем - ВИДЕО
Момент взрыва беспилотников над Кремлем - ВИДЕО
Президент России Владимир Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме после ночной попытки удара по Кремлю с помощью беспилотников. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе президента России в среду.
"В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - констатировали в Кремле.
В пресс-службе подчеркнули, что "вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет".
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