Момент взрыва беспилотников над Кремлем

Президент России Владимир Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме после ночной попытки удара по Кремлю с помощью беспилотников. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе президента России в среду.

"В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - констатировали в Кремле.

В пресс-службе подчеркнули, что "вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет".