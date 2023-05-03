Представители США провели переговоры с сирийскими коллегами

В Омане встретились официальные лица США и Сирии, посредником выступала оманская сторона. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает "Голос Арабов", передает Day.Az со ссылкой на EADaily.

Авторы отмечают: "Точный состав участников и цели встречи не разглашаются, однако смеем предположить, что ввиду ирано-саудовской разрядки, возвращения Сирии в арабское пространство, а также сирийско-турецких переговоров о нормализации отношений, можно констатировать, что дальнейшее пребывание американских оккупантов в Сирии будет затруднительным, и, возможно, американцы хотят на выгодных для себя условиях уйти из арабской республики".