Королевские фанаты разбили лагерь в Лондоне за три дня до коронации Карла III

Фанаты британской королевской семьи разбили лагерь на одной из центральных улиц Лондона Пэлл-Мэлл, чтобы занять лучшие места для обзора коронационной процессии Карла III. Об этом пишет The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Они расположились в нескольких кварталах от Букингемского дворца, поставили палатки и украсили их британскими флагами.

Для того, чтобы занять лучшие места для наблюдения за королевской процессией, одна из фанаток прибыла на Пэлл-Мэлл в понедельник вечером - на пять дней раньше коронации. Она назвала свою первую ночь на Пэлл-Мэлл "холодной и шумной".

"Я очень взволнована. Я была там, когда он [Карл] женился, я была там, когда у его жены [Дианы] родились дети, но это - вишенка на торте. Он станет королем", - сказала 60-летняя фанатка.

Другая поклонница королевской семьи приехала в Лондон из американского штата Коннектикут и разбила палатку 2 мая. Она была удивлена тем, что встретила монархиста, с которым подружилась во время свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Пышная коронационная процессия пройдет по улицам Лондона 6 мая и займет два часа. Король Карл III и королева Камилла поедут в Букингемский дворец из Вестминстерского аббатства в золотой государственной карете.