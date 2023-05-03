В мире резко выросло число голодающих

В 2022 году в 58 странах мира число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, выросло в 1,3 раза в годовом выражении, до 258 миллионов человек (против 193 миллионов человек в 53 странах и территориях в 2021 году). Количество голодающих увеличивается четвертый год подряд, предупреждает в новом отчете Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В значительной степени этот рост отражает увеличение численности населения, однако степень острого отсутствия продовольственной безопасности увеличилась с 21,3 до 22,7 процента в период с 2021-го по 2022 год и остается неприемлемо высокой", - отмечает организация. При этом в семи странах мира люди оказались на грани смерти от голода и нищеты, подчеркивает ФАО.

Наиболее остро проблемы стоят в Сомали, где продовольственный кризис переживают 57 процентов населения. Кроме того, острую нехватку продовольствия испытывают в Афганистане, Буркина-Фасо, Гаити, Нигерии, Южном Судане и Йемене. При этом крупнейшие продовольственные кризисы в 2022 году ФАО зафиксировала в Демократической Республике Конго, Эфиопии, Афганистане, Нигерии, Йемене, Мьянме, Сирии, Судане, на Украине и в Пакистане.

Одной из основных причин роста числа голодающих людей в мире остаются конфликты, однако в прошлом году главным драйвером продовольственного кризиса стали экономические потрясения. В том числе на ситуацию сильно повлияли последствия военных действий в Украине, на фоне которых резко ускорился рост цен. Украинский кризис "нарушил сельскохозяйственное производство и торговлю в Черноморском регионе, спровоцировав беспрецедентный пик мировых цен на продовольствие в первой половине 2022 года", объясняет ФАО.